Er würde es begrüßen, wenn die Hagia Sophia ein Museum bliebe, allerdings eines, in dem an zwei Tagen in der Woche auch Gottesdienste stattfinden dürften, in dem "Muslime am Freitag und Christen am Sonntag ihre Zeremonien dort abhalten dürfen", so Eliaçık. Dass die aktuelle türkische Führung allerdings eine solche Nutzung befürworten würde, das glaubt er nicht.