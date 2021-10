In Haiti sollen am Samstag 14 Erwachsene und 3 Kinder entführt worden sein. Sie waren auf dem Weg von einem Waisenhaus in Croix des Bouquets am Ostrand von Port-au-Prince nach Titanyen, als sie von Mitgliedern einer bewaffneten Bande verschleppt wurden, meldete der Sender CNN unter Berufung auf haitianische Sicherheitskräfte.