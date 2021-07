Moise nutzte dies zu einem Appell an den Rest der Welt: "Das Land befindet sich seit 18 Jahren in einem Inferno der Gewalt. Ein höllischer Kreislauf der Unsicherheit. Und dieser Zyklus zwingt uns in eine Situation, in der wir ständig gezwungen sind, das Feuer zu löschen", sagte Moise und fügte gerichtet an bewaffnete Banden hinzu, die im Land ihr Unwesen treiben: "Das Leben eines Banditen ist sehr kurz."