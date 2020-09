Das Kanzleramt (537.000 Euro, nur zweites Halbjahr), das Bildungsministerium (717.000 Euro) und das Justizministerium (2,4 Millionen Euro) haben nach jetzigem Stand am wenigsten zusätzliche Expertise eingekauft. Finanz-Staatssekretärin Bettina Hagedorn weist aber darauf hin, dass es für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen keine einheitliche Definition in den einzelnen Ministerien gebe. Deshalb könne "nicht von einer ressortübergreifenden Vergleichbarkeit der Angaben ausgegangen werden", heißt es in ihrer Antwort, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Außerdem seien die Zahlen noch als vorläufig zu betrachten.