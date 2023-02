Sachsen-Anhalt : Warum Halle ein "Zukunftszentrum" bekommt

Der Ostbeauftragte Schneider sieht das Zentrum als "eine Einladung, in eine Stadt zu gehen, die viele nicht so auf dem Schirm haben, die aber so viel bietet". Dennoch werde es kein rein deutsch-deutsches Zentrum, sondern eben auch eines zur europäischen Transformation, denn Europa stehe vielfach "an einer Weggabelung", so Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff (CDU).