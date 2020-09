Das sagte Fegebank nach einem Pressegespräch über die grüne Fahrradpolitik. Und das, was geschafft worden ist in den letzten fünf Jahren, und das, was geschafft werden soll in den nächsten fünf. Dabei, so die Botschaft, war die SPD die Bremse im grünen Räderwerk. Das ursprüngliche Ziel, 50 Kilometer neue Radwege jährlich zu bauen, sei in der rot-grünen Koalition nicht möglich gewesen. Im Schnitt seien es eben nur 38 Kilometer Radwege geworden.