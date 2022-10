Im September 2021 hatten der Hamburger Hafenlogistiker HHLA und der chinesische Terminalbetreiber Cosco Shipping Ports Limited eine 35-prozentige Beteiligung der Chinesen am Terminal Tollerort in der Hansestadt vereinbart. Cosco betreibt auch die weltweit viertgrößte Reederei, deren Containerschiffe bereits seit 40 Jahren von der HHLA in Tollerort abgefertigt werden. Cosco will im Gegenzug zur Beteiligung Tollerort zu einem bevorzugten Umschlagpunkt in Europa machen.