Rund eine Woche vor dem Wahltermin stellen sich der amtierende Bürgermeister Peter Tschentscher und die Herausforderer der großen Parteien im ZDF-Morgenmagazin vor: Laut Umfragen kommt ihm Katharina Fegebank (Grüne) am nächsten. Marcus Weinberg steckt mit seiner CDU im Umfragetief, will das Land in den Blick nehmen. Cansu Özdemir (Die Linke) erklärt, warum sie eine Zusammenarbeit mit Grünen und SPD schwierig findet. Anna von Treuenfels (FDP) kämpft mit den Vorgängen in Thüringen. Genau die verteidigt AfD-Kandidat Dirk Nockemann.