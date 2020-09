Die Frage über ihrem Wahlprogramm beantwortet die Partei selbst: "Die Stadt gehört allen." Schwerpunkte sind Wohnungsbau und Klimapolitik. "Klimapolitik ist Klassenpolitik", heißt es. Die Partei verlangt den sofortigen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. Für eine ökologische Verkehrswende soll in den öffentlichen Nahverkehr investiert werden und die Innenstadt autofrei gestaltet werden. Unversiegelten Flächen sollen nicht mehr bebaut und weitere Grünflächen in besonders belasteten Stadtteilen angelegt werden. Die Linke fordert einen Anteil von 50 Prozent Sozialwohnungen bei Neubauten sowie die Einführung eines Mietendeckels. Zudem soll es mehr städtisches und genossenschaftliches Wohnungseigentum geben. Wasser- und Energieversorgung sowie Krankenhäuser sollen in kommunale Verantwortung zurückgeführt werden. Weiter fordert die Linke eine Arbeitserlaubnis sowie das Wahlrecht für alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Hamburg haben, unabhängig von Status oder Staatsbürgerschaft. Den Verfassungsschutz will die Partei abschaffen. Der Hamburger Verfassungsschutz beobachtet die revolutionär-marxistischen Strömungen innerhalb der Linken. Spitzenkandidatin ist die Fraktionschefin in der Bürgerschaft Cansu Özdemir.

Marktplatzgespräch mit Linken-Spitzenkandidatin Cansu Özdemir