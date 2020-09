Hamburg: Freiwillige sortieren Stimmzettel in der Alsterdorfer Sporthalle.

Die CDU ist deklassiert. Sie hat ihr Gefühl für Hamburg verloren. Statt eine konstruktive Lösung der Thüringer Krise zuzulassen, führen die Noch-Vorsitzende und ihr Generalsekretär die CDU in einen selbstzerstörerischen Richtungskampf. Das "Irrlichtern" der vergangenen Wochen verwirrt selbst treue CDU-Wähler, auch in Hamburg.



Auch für die FDP und ihren Vorsitzenden Lindner wird es eng. Mit zwei kapitalen Fehleinschätzungen - Stichwort Jamaika, Stichwort Kemmerich - hat er seine Partei vor der nächsten Bundestagswahl in die Abstiegszone geführt. Dass es keine Alternative zu Lindner gibt, ist für die FDP ein Problem.