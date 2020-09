Ach, es könnte so einfach sein. Wäre da nicht der plötzliche Machtanspruch des Juniorpartners. Erste Frau, erste Grüne, erste Wahl plakatiert Katharina Fegebank. Und will einfach mal die Machtverhältnisse in der seit fünf Jahren regierenden rot-grünen Koalition umkehren. "Unser Ziel ist, am Ende vorne zu sein und auch die Stadt von vorne zu regieren." Allerdings sind die Hochzeiten in den Umfragen, in denen die Grünen mit der SPD gleichauflagen, vorbei. Der Rückstand auf die Sozialdemokraten beträgt laut Politbarometer vom Freitag mehr als zehn Prozentpunkte.