Analyse zur Wahl in Hamburg: Wer wählte die SPD nach Alter.

Quelle: ZDF / Forschungsgruppe Wahlen

Getragen wird der SPD-Wahlsieg von der Generation 60plus: Unter den älteren Wählern kann die SPD sogar leicht zulegen und holt überragende 55 Prozent (plus zwei Prozentpunkte). Bei allen unter 60-Jährigen schafft die SPD noch 32 Prozent (minus elf) und wird so von den Grünen praktisch eingeholt.



Diese sind mit 31 Prozent (plus 15) bei den unter 60-Jährigen rund dreimal so stark wie die CDU (zehn Prozent, minus vier), bei allen unter 45-Jährigen werden sie stärkste Kraft. Bei den unter 30-Jährigen kommt die CDU auf lediglich sieben Prozent, bei den ab 60-Jährigen schafft sie noch 15 Prozent.