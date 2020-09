Bürgerschaftswahl in Hamburg - Ergebnisse der Grünen in den Wahlkreisen (Landesliste).

Quelle: Statistik Nord

Anders als die SPD können die Grünen in Altona punkten: 116.951 Menschen machten dort ihr Kreuz bei der Partei - das sind 34,6 Prozent, der höchste Wert in Hamburg. Im östlich angrenzenden Wahlkreis "Rotherbaum - Harvestehude - Eimsbüttel-Ost" sieht es ähnlich aus: Mit 34,4 Prozent gibt es einen weiteren Spitzenwert. Das größte Plus gibt es in "Eppendorf - Winterhude": 15.4 Prozent.



Insgesamt schaffen es die Grünen, die SPD in zwei Wahlkreisen von der Spitzenposition zu verdrängen. Zudem gewinnen sie in allen weiteren Kreisen an Landesstimmen dazu.