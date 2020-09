Der Berliner Fraktionschef Georg Pazderski fragt gar: "Ist das wirklich noch das 2017 von der Merkel-CDU beschworene 'Deutschland in dem wir gut und gerne leben'?" Es wird versucht, den Eindruck zu erwecken, ausgrenzende und rassistische AfD-Rhetorik habe keinen Anteil am gesellschaftlichen Klima, in dem Taten wie in Hanau geschehen.