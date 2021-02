Ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag mit neun Toten in Hanau hat die Stadt am Freitagabend mit einer Gedenkfeier an die Opfer erinnert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wandte sich in seiner Rede direkt an die Hinterbliebenen und räumte Versäumnisse des Staates ein: Der Staat habe "sein Versprechen von Schutz und Sicherheit und Freiheit" gegenüber den Opfern "nicht einhalten können", sagte Steinmeier. Dies bedrücke ihn zutiefst.