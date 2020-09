Stunden nach den Todesschüssen in Hanau wird immer klarer: Der Täter Tobias R. lebte in seiner eigenen Wahnwelt. Auf seiner Webseite, die mittlerweile gelöscht ist, bekommt man einen Einblick in R.s Leben und seine Ideologie. Der 43-Jährige, der nie polizeilich in Erscheinung getreten und auch dem Hessischen Verfassungsschutz unbekannt war, führte nach eigenen Angaben ein unauffälliges Leben.