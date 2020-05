Auch Piter war am Abend der Tat am Kiosk. Wie sonst auch hatte er sich mit seinen Freunden nach dem Boxtraining dort getroffen. Als der Täter zu schießen begann, flüchtete er hinter die Theke. Seine Freunde warfen sich auf ihn und schützten ihn so vor den Kugeln. Er musste mitansehen, wie sie starben. Mit dem, was er erlebt hat, fühlt Piter sich allein gelassen.



An der Gedenkmauer trifft er auf Robert Erkan, den Opferbeauftragten der Stadt. "Warum hat sich denn niemand bei mir gemeldet?", fragt er ihn verzweifelt. Erkan ruft sofort seine Kollegen an, sichert Piter psychologische Hilfe zu und nimmt den jungen Mann in den Arm.