"A big, beautiful monster" - "ein großes, schönes Monster", so nennt Präsident Trump das Handelsabkommen, das er am Mittwoch mit den Chinesen unterzeichnen will. "The deal is done", tönt er auf seinen Wahlkampfveranstaltungen in den vergangenen Tagen - "der Deal ist gemacht." Trump nennt das Abkommen "the greatest deal ever", den größten Deal aller Zeiten.