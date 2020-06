Es gibt wahrlich angenehmere Zeiten, um Präsident des Bundesverfassungsgerichts zu werden. Da sind die Meinungsverschiedenheiten mit dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und ein Berg von Corona-Klagen. Doch Stephan Harbarth will sich dem stellen, hat das Amt "mit hohem Respekt übernommen", wie er in einem Zeitungsinterview sagt.