Halles Bürgermeister Egbert Geier sagte: "Der 9. Oktober 2019 gehört zu den schwärzesten Tagen der jüngsten halleschen Geschichte." Die Tat habe "eine tiefe Wunde geschlagen, diese Wunde hinterlässt eine dauerhafte Narbe." Geier warnte vor Abschottung und Ausgrenzung: "Es ist gerade die möglichst offene Gesellschaft, die am besten geeignet ist, jeder Form von Rassismus gleichsam die Stirn zu bieten." In Halle wurde am Samstag mit Kränzen, Blumen und Appellen an die Opfer und Hinterbliebenen des Anschlags erinnert.