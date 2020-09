Auf die Kritik hat Lambrecht reagiert, wie das ZDF bereits im Januar berichtet hatte. Da kündigte sie an, ihr Gesetz entschärfen zu wollen. In der fertigen Version stehen nun in der Tat hohe Hürden für eine Passwortabfrage. Facebook und andere soziale Netzwerke dürfen die Passwörter ihrer Nutzer nur bei schwersten Straftaten an Behörden weiterleiten, nicht etwa bei Ordnungswidrigkeiten. Außerdem müsse vorher ein Richter zustimmen, kündigte Lambrecht bereits im ZDF-Interview an.