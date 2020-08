Obwohl es Hunderte, vielleicht Tausende Menschen sein müssen, fällt auf, wie still es ist. Viele Frauen sind in Weiß gekleidet, manche Männer tragen Uniform, fast alle haben Blumen in der Hand. Schweigend gehen sie an der endlosen Bilderwand entlang, von der ihnen, Foto für Foto, der Tod entgegenblickt: junge Männer, die ernst in die Kamera schauen.