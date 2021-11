Dann solle jeder Haushalt einen Alltagshelfer-Gutschein bekommen. "Dann kostet es etwa 1,6 Milliarden Euro", so Heil. Der Staat habe durch die Sozialversicherungsbeiträge und Steuern der Alltagshelfer auch Gegeneinnahmen - "ein ganz neuer Arbeitsmarkt und Fortschritt in der Familienpolitik", so der SPD-Politiker.