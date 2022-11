Protestwelle ebbt ab : War's das nun mit dem "heißen Herbst"?

Seit Monaten trommeln Linke und Rechte für einen "heißen Herbst", organisieren Proteste gegen die Bundesregierung, gegen steigende Preise, gegen die deutsche Russland-Politik und die Sanktionen. Doch die befürchteten Massenproteste mit hunderttausenden Teilnehmern oder gar Volksaufstände sind ausgeblieben. Der bisherige Höhepunkt war am 3. Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit: In Ostdeutschland gingen da insgesamt in verschiedenen Städten noch über 100.000 Menschen auf die Straßen. In Städten wie Leipzig, Magdeburg, Gera oder Plauen war der Protest zunächst heftiger als in Westdeutschland.