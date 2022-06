Derzeit müssen zwischen 1. Oktober und 30. April in Wohnungen und Häusern 20 bis 22 Grad herrschen. Das ist keine gesetzliche Vorgabe, sondern Ergebnis von Gerichtsurteilen und Vermieteraufgabe. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur hatte vorgeschlagen, die Temperatur per staatlicher Verordnung oder Gesetz um zwei Grad zu senken. Zwischen sechs und zehn Prozent Einsparung liegen die Schätzungen, was pro Grad an Gas in privaten Haushalten gespart werden kann.