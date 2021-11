Dazu gehörten "sehr konsequent 2G-Regelungen", weil Ungeimpfte 90 Prozent der ganzen Corona-Fälle ausmachen, sagt Braun. Wer sich nicht impfen lasse, müsse "genau wie im letzten Winter damit rechnen, dass Beschränkungen erforderlich sind, damit keine Überlastung des Gesundheitssystems passiert", so Braun. Eine weitere Maßnahme in der Pandemiebekämpfung sei 3G am Arbeitsplatz, was auch "klar kontrolliert werden" müsse.