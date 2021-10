Lange Zeit, um sich im neuen Amt zurechtzufinden und politische Reviermarken zu hinterlassen, hat Wüst nicht. Schon im Mai 2022 stehen Landtagswahlen in NRW an. In den Umfragen steht die CDU dabei nicht gut da, Wüsts Karriere als Ministerpräsident könnte damit im kommenden Jahr bereits enden.