Die iranische Verfassung sieht zum Schutz der Islamischen Revolution gegen Feinde von außen und innen schlagkräftige paramilitärische Einheiten vor. Die Revolutionsgarden ("Sepah'e Pasdaran" oder informell auch "Sepah" - abgekürzt IRGC) bilden neben der regulären Armee ("Artesh") die zweite Säule der iranischen Streitkräfte. Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden ist der oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei, der nach der islamischen Verfassung des Irans als oberster Geistlicher zugleich Staatsoberhaupt ist.



Über die Truppenstärke kursieren unterschiedliche Angaben: Die Rede ist von 125.000 bis 300.000 Mann. Aber diese Zahl kann sich verdreifachen, wenn die "Basidsch" - eine Gruppe von freiwilligen Milizen, die der "Sepah" untergeordnet ist - dazugezählt werden. Ein gemeinsamer Generalstab koordiniert die Einsätze der Revolutionsgardisten und der schätzungsweise 520.000 Mann des offiziellen Militärs. Die sonst von der Militärführung unabhängigen Paramilitärs unterhalten eigene Heeres- und Marineeinheiten, haben moderne Waffensysteme und sollen außerdem über das gesamte iranische Raketenarsenal verfügen.



Die Kuds-Einheit ist die Elite-Einheit innerhalb der Revolutionsgarden für exterritoriale Operationen. Sie wurde Anfang der 1990er Jahre, möglicherweise aber auch Anfang der 1980er Jahre gegründet, um eine weltweite islamische Revolution zu führen. Sie verfügt über schätzungsweise 15.000 Kämpfer und soll die Interessen Irans im Ausland sichern sowie schiitische Milizen aufbauen und ausbilden. Nach dem Tod ihres Kommandanten Ghassem Soleimani wird sie von Esmail Ghaani geführt.



Gegründet wurden die Revolutionsgarden im Zuge der Islamischen Revolution 1979, als sich einzelne Kampfverbände zu einer unabhängigen Streitmacht für das Khomeini-Regime formierten. In den 1980er Jahren kämpften die "Revolutionswächter" auch im Krieg gegen den Irak und im Libanon. Die Garden wurden in den vergangenen Jahren für den Grenzschutz, als Anti-Drogen-Einheit und auch für Geheimdienstzwecke eingesetzt - also primär im Kampf gegen Gegner im Inneren. Sie waren jedoch auch im Kampf gegen die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Nordirak und in Syrien aktiv.



Die Führung in Teheran behauptet zudem, bis zu eine Million Kämpfer einer den "Pasdaran" unterstellten Volksmiliz mobilisieren zu können. Die "Basidsch" (Freiwillige) genannten Hilfstruppen stehen nicht nur im Kriegsfall zur Verfügung, sondern auch dann, sollte das Mullah-Regime durch Gegner im Inneren in Bedrängnis geraten. In Betrieben, Schulen und bei Straßenkontrollen prüfen sie zusammen mit der Sittenpolizei, ob die strengen Regeln der Islamischen Republik befolgt werden, zum Beispiel ob Frauen die Bekleidungsvorschriften einhalten. Wiederholt gingen die mit Knüppeln und Messern bewaffneten Schlägertrupps gegen oppositionelle Studenten vor. Während des Karikaturen-Streits im Jahr 2006 griffen "Basidsch"-Gruppen mit Steinen und Brandsätzen auch die deutsche Botschaft und andere diplomatische Vertretungen in Teheran an.



