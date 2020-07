Die Affäre um Drohmails an die hessische Linken-Politikerin Janine Wissler wird zu einem Polizeiskandal: Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) schließt ein rechtes Netzwerk in der Polizei des Bundeslandes nicht mehr aus. Die Fraktionschefin der Linken im Landtag, Janine Wissler, war erneut in zwei rechtsextremistischen Mails mit dem Tod bedroht worden.