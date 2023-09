Heusgen: Ich glaube, dass wir als Deutsche mental wissen, da droht etwas. Was wir noch nicht gemacht haben, ist, die Konsequenz daraus zu ziehen. Das bedeutet, dass wir auf der einen Seite in Deutschland unsere Aufgaben machen, in der Verteidigung. Aber auch, dass wir in Europa mehr machen, um zu einer engeren, stärkeren Zusammenarbeit auch in Sicherheits- und Verteidigungsfragen zu kommen.