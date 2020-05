So ist sie in 142 Ländern per Gesetz oder praktisch abgeschafft. Darüber hinaus kündigte etwa der Präsident von Äquatorialguinea an, ein Gesetz zur Abschaffung der Todesstrafe zu erlassen. Auch in Kenia, Gambia, der Zentralafrikanischen Republik und Simbabwe gebe es erste Schritte in diese Richtung.