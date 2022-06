Hinter den G7-Kulissen : Gipfel-Spitzen auf Schloss Elmau

Die G7 wirken in solchen Momenten wie ein Klassentreffen, in der Macrons Rolle übrigens eindeutig die des Chef-Umarmers ist. Am zweiten Tag will er zum Beispiel Indiens Premier gar nicht mehr loslassen. Händedruck, Hand auf die Schulter. Es nimmt gar kein Ende mehr. Man kann versuchen, sich Scholz in der Rolle des so Herzenden oder Geherzten vorzustellen. Man kann es versuchen, aber es klappt nicht.