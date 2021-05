Hirte, kommissarischer Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es habe sich die Frage gestellt, ob die Partei eher mit einer konservativeren Ausrichtung erfolgreich sein könne - oder mit einer, die auch mit den Grünen oder, für Köln wichtig, mit der Partei Volt konkurrieren könne. Hirte sagte, in Köln sei seit 2017 ein zunehmender Einfluss der sogenannten Werteunion zu spüren. Der konkrete Inhalt seiner politischen Arbeit in Berlin habe überhaupt keine Rolle gespielt.



Ihm sei über mehrere vergleichbare Entscheidungslagen in ganz Deutschland berichtet worden. Hirte führte den Fall des Bundestagsabgeordneten Mathias Zimmer aus Frankfurt am Main an, der nicht mehr für die Kandidatur für den Bundestag nominiert wurde. Erfolgreich durchgesetzt hätten sich demgegenüber Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und die finanzpolitische Sprecherin Antje Tillmann. Vielen Partei-Mitgliedern sei nicht klar, was die Werteunion sei und was sie wolle. Sie ließen sich durch den geschickt gewählten Namen etwas irreführen.