Was bedeutet das Hisbollah-Verbot?

Da sie immer wieder Anschläge gegen zivile, häufig jüdische Ziele weltweit verübt hat, steht ihr militanter Flügel schon seit 2013 auf der EU-Terrorliste. Die Unterscheidung in einen militanten und einen politischen Arm wird vor allem von Israel und den USA scharf kritisiert.



Sie verfügt über mehr als 25.000 Kämpfer. Im Libanon tritt die "Partei Gottes" regulär bei Wahlen an, ist an der Regierung beteiligt und betreibt soziale Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser und bietet ihren Unterstützern günstigen Wohnraum. In Teilen des Landes ist sie damit faktisch die Zentralgewalt.