Corona-Krise und Hochwasser-Katastrophe seien "unterschiedliche Sachverhalte", so Altmaier. "In der Corona-Krise ging es um Hunderttausende von Anträgen innerhalb weniger Tage bundesweit. Hier geht es darum, dass Betroffene in eng umgrenzten Gebieten ihre Ansprüche geltend machen." Dies würde über die Bundesländer abgewickelt werden, über Bürgermeister, Landräte und die Länderministerien in Nordrhein-Westfalen sowie Rheinland-Pfalz: "Die kennen die Probleme vor Ort. Die kennen auch die Beteiligten in vielen Fällen persönlich, und die werden sich um die Abwicklung kümmern. Der Bund wird 50 Prozent der Kosten davon erstatten."