Kuhlicke: Für die Leute in Orten, die sehr stark betroffen sind, ist da ein unglaublicher Verlust an Vertrauen in die Sicherheit des eigenen Wohnstandortes. Die machen sich natürlich Gedanken: Will ich hier weiter wohnen oder sind Alternativen besser? Ich glaube, dass sich auch viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, auch Landräte Gedanken machen.