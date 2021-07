Berger: Was ich nicht verstehe: Zu DDR-Zeiten gab es, sicher aus dieser paranoiden Kriegsangst heraus, in jedem Kindergarten, fast in jedem Schuppen rot-weiße Karten mit den Sirenentönen. Jeden Mittwoch 13 Uhr war Probealarm. In Grimma testen wir auch an jedem ersten Mittwoch im Monat.