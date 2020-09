Zu Beginn des "Butterfly"-Projekts bei uns an der Michael-von-Jung-Schule in Kirchberg an der Iller (Baden-Württemberg) hatte ich einige Bedenken, ob das für die Schüler der 5. Klasse nicht zu heftig werden könnte. Der Holocaust ist ja alles andere als ein leichtes und schönes Thema. Eigentlich behandeln wir das erst in der 9. Klasse im Geschichtsunterricht. Wir haben uns dann entschieden, das Projekt für Schüler der 5. bis 8. Klasse anzubieten. Zunächst haben wir sie behutsam an das Thema herangeführt, bevor es an die Arbeit ging.



In der Projektwoche haben die Schüler jede Menge Erkenntnisse gewonnen. Viele haben sich stark mit dem Schicksal der jüdischen Kinder identifiziert. Am Ende der Woche sagte ein Mädchen aus der 8. Klasse, dass sie erst jetzt verstanden habe, weshalb Judenwitze unmöglich seien. Die Tafel mit den Schmetterlingen hängt jetzt im Schulhaus. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle haben wir eine Gedenkminute an der Tafel eingelegt. Wir werden das "Butterfly"-Projekt an unserer Schule weiterführen.