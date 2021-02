Auschwitz ist zum Synonym für die Schoah geworden, den Massenmord am jüdischen Volk durch die Nationalsozialisten. In das größte deutsche Konzentrationslager nahe der polnischen Stadt Krakau wurden zwischen 1940 und 1945 weit über eine Million Menschen aus ganz Europa deportiert. Die meisten waren Juden, aber auch Zehntausende Sinti und Roma und Tausende politische Häftlinge waren unter den Opfern. Die Zahl der in Auschwitz und im dazugehörigen Vernichtungslager Birkenau Ermordeten wird auf etwa 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen geschätzt.



1996 wurde der 27. Januar - der Tag der Befreiung von Auschwitz - vom damaligen Bundespräsident Roman Herzog als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus eingeführt. Seitdem findet jährlich eine Gedenkstunde im Bundestag statt. Das Gedenken steht in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläumsjahres "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland".



Holocaust ist die seit den 80er Jahren gebräuchliche Bezeichnung für die Massenvernichtung der rund sechs Millionen Juden während des Zweiten Weltkriegs. Der Begriff stammt vom griechisch-lateinischen Wort "holocaustum" ab. Es bedeutet "ganz verbrannt" oder "Brandopfer" und meinte ursprünglich ein Gott wohlgefälliges Opfer. Die Verwendung dieses Begriffs für die NS-Verbrechen war deshalb nicht unumstritten. In Israel wird bis heute der hebräische Ausdruck "Schoah" gebraucht. Er bedeutet "Zerstörung" oder "Katastrophe".