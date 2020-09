Dieses Gedächtnis von Auschwitz müsse erhalten bleiben, so Duda. Er warnte zudem vor jedem Versuch der Fälschung der Geschichte: "Die Verfälschung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, das Bestreiten des Völkermords, das Leugnen des Holocaust, die Instrumentalisierung von Auschwitz für welchen Zweck auch immer - dies alles bedeutet eine Schändung des Gedenkens an die Opfer, deren Asche hier verstreut liegt." Die Wahrheit über den Holocaust dürfe nicht "sterben", sagte Duda. "Wir müssen uns weiter an Auschwitz erinnern, sodass sich der Holocaust nie wieder in der Geschichte der Welt wiederholen kann."