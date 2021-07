Am 8. Mai 2020 erzählte Esther Bejarano diese ihre Befreiungsgeschichte für eine ZDF-Sendung live aus ihrem kleinen gemütlichen Wohnzimmer in Hamburg, wo sie seit Jahrzehnten als Witwe und Mutter zweier Kinder bis zu ihrem Tod lebte. Damals trieb Corona schon sein Unwesen, aber Esther Bejarano sagte: "Kommen Sie, wir machen das." Sie hatte, sie konnte vor nichts mehr so richtig Angst haben, nach allem, was sie erlebt hatte.