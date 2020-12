Der Sozialwissenschaftler Professor Samuel Salzborn sieht bei vielen Deutschen ein Bedürfnis nach "kollektiver Unschuld" und er stellt fest: "Meines Erachtens stehen wir nicht am Ende der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, sondern eigentlich - in Bezug auf die Gesellschaft, in Bezug auf die Familien - ganz am Anfang."