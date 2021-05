Klimafreundlich, nachwachsend, beständig - der Rohstoff Holz ist derzeit stark begehrt. Zum einen werden in Deutschland immer mehr Neubauten in Holzbauweise errichtet. Zum anderen beschäftigen sich seit der Corona-Krise viele Menschen mit Holzarbeiten am Haus und im Garten. Damit nicht genug: Die USA ordern seit Monaten verstärkt deutsche Hölzer, da durch die verheerenden Waldbrände in Kalifornien die Holzernte ins Stocken geraten ist. Ein ungebremstes Holz-Interesse haben zudem China und Indien.