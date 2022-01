Mit der Linkspolitikerin Xiomara Castro tritt zum ersten Mal eine Frau an die Spitze der Regierung in Honduras. Die ehemalige First Lady, deren Ehemann Manuel Zelaya 2009 durch einen Coup aus dem Präsidentenamt geputscht wurde, will ein Kontrastprogramm bieten zu ihrem Vorgänger Juan Orlando Hernandez, dessen 8-jährige Regierungszeit von Skandalen geprägt war. Hernandez‘ Bruder sitzt wegen Drogenhandels in einem US-Gefängnis, gegen Hernandez selbst wird als möglicher Mittäter ermittelt.