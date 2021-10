Amnesty schließt Büros in Hongkong

Künftig können Agenten aus Festlandchina Untersuchungen gegen Verdächtigte in Hongkong einleiten. Das Oberste Gericht Chinas kann "komplizierte" Fälle, in denen es beispielsweise um ausländische Einmischung geht, an eine Staatsanwaltschaft und ein Gericht in der Volksrepublik übergeben. Damit werden Verdächtige ausgeliefert und der Strafverfolgung in China ausgesetzt.