Für weitere Spannungen sorgt außerdem die zunehmende Einmischung Chinas in die eigentlich autonome Metropole Hongkong. In der Kritik steht das geplante Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in der chinesischen Sonderverwaltungsregion, dass bei der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses in Peking beschlossen werden soll.