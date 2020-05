China rüttelt an Grundfesten Hongkongs

Aus dem Beschluss des Volkskongresses lässt sich bereits absehen, was zu erwarten ist: Das geplante Sicherheitsgesetz soll der chinesischen Regierung weit größeren Zugriff auf Menschen und Organisationen in Hongkong erlauben. Chinesische Sicherheitsorgane wie die Ministerien für Staatssicherheit und Öffentliche Sicherheit sollen einen Sitz in Hongkong etablieren und dort womöglich direkt agieren können. Was unter Gefährdung der nationalen Sicherheit fällt, ist sehr weit gefasst.