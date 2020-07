Am 1. Juli hält Boris Johnson ein Versprechen. Es ist der Tag, an dem in Hongkong das Nationale Sicherheitsgesetz eingeführt wird. Ein Gesetz, das es Peking erlaubt, Hongkonger und Ausländer für anti-chinesisches Verhalten lebenslänglich einzusperren. Gleich 370 Festnahmen gab es bei teilweise brutalen Auseinandersetzungen in Hongkong gleich am Mittwoch.