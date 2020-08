Die journalistische Arbeit sei extrem eingeschränkt. Sie wollten mit Apple Daily eine der letzten großen, freien Medien erhalten. Auch wenn sie sich damit selbst in Gefahr brächten: "Wir könnten in die Situation kommen, in der wir entscheiden müssen, ob wir unsere Quelle preisgeben, oder uns selbst belasten." Denn wer Informationen vor der Justiz zurückhalte, verstoße gegen das Sicherheitsgesetz.