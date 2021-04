Zuvor hatte China abermals "ausländische Kräfte" davor gewarnt, sich in die Angelegenheiten Hongkongs einzumischen. Dem werde man zu gegebener Zeit entgegentreten, sagte der höchste Repräsentant Pekings in Hongkong, Luo Huining, am Donnerstag zur Eröffnung des "Tages zur Nationalen Sicherheitserziehung". Man werde ihnen "eine Lektion erteilen."